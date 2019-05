Politiek dier struikelde over waterfietsen. Oud-wethouder Ton Leenders overleden

EINDHOVEN - Zijn moeder had graag gezien dat hij priester was geworden maar het werd voor Ton Leenders een carrière in de politiek. Tussen 1966 en 1990 was hij afwisselend raadslid en wethouder in Eindhoven. Afgelopen Bevrijdingsdag (5 mei) overleed Leenders op 85-jarige leeftijd.

Leenders, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, kwam in 1964 naar Eindhoven voor een baan bij de sociale academie. Hij werd lid van de KVP (dat later CDA werd) en trad voor die partij in 1966 aan als raadslid. Acht jaar later werd hij beëdigd als wethouder. In eerste instantie met de portefeuille cultuur en onderwijs. Vanaf 1982 werd dat economische zaken.

Waterfietsen

Aan dat wethouderschap kwam abrupt een einde in 1987. Een slepende kwestie met roestende waterfietsen die onverkoopbaar bleken kostte de gemeente Eindhoven miljoenen. Leenders had zijn schouders gezet onder het project Seabike waarbij jeugdige werklozen aan het werk werden gezet om de waterfietsen te bouwen. Duizenden werden er in Eindhoven geproduceerd maar er bleek van alles mis en toen kelderde ook nog de koers van de Amerikaanse dollar. Handtekeningen onder grote bestellingen uit dat land kwamen er niet en in 1986 wordt de stekker uit het project getrokken. Leenders moest aftreden en dat heeft hem volgens Henny Houben destijds flink geraakt. Houben, destijds raadslid voor het CDA in Eindhoven, vertelt dat Leenders erg begaan was met het project. ,,Hij was er met volle overtuiging ingestapt en vond het erg moeilijk dat het zo eindigde.”

Volgens zoon Paul Leenders, die ook twintig jaar raadslid voor het CDA was in Eindhoven, had zijn vader vooral moeite met de manier waarop hij door het college en zijn eigen fractie was behandeld. ,,Hij voelde zich niet gesteund en daar was hij wel verdrietig over.”

Hart en ziel

Zijn zoon en Houben omschrijven Leenders allebei als een harde werker en betrokken Eindhovenaar. ,,Geen man van de klok want er moesten resultaten geboekt worden”, aldus Houben. ,,Ik weet nog dat hij dicht bij de mensen stond. Hij was opvallend vaak buiten het gemeentehuis. Naar vergaderingen en in gesprek met de inwoners. Hij deed zijn werk met hart en ziel.”