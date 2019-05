Politiek Eindhoven over het vertrek van wethouder Jan van der Meer

EINDHOVEN - Hij is nog geen jaar in functie in Eindhoven, Jan van der Meer van GroenLinks, of hij ruilt zijn wethouderszetel al weer in voor de functie van gedeputeerde van Gelderland. Zijn partij doet een beroep op hem, en daar geeft de Eindhovense duurzaamheidswethouder nu gehoor aan. Terecht of onterecht? Daar lopen in de Eindhovense politiek de meningen over uiteen.