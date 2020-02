Politiek: Eindhovense onderwijsagenda is te vaag

EINDHOVEN - Moeten er concrete afspraken in de Eindhovense onderwijsagenda komen te staan? De politieke partijen in de stad vinden van wel, maar het onderwijs zelf vindt dat niet nodig.

Te vaag, te abstract en met te weinig concrete en meetbare doelstellingen. De kritiek van de Eindhovense gemeenteraadsfracties op de Lokale Educatieve Agenda van onderwijswethouder Stijn Steenbakkers (CDA) is niet mis.

Met name als het aan de PvdA- en VVD-fracties in de gemeenteraad ligt, wordt de agenda veel concreter gemaakt dan nu het geval is, blijkt uit de reacties van deze partijen op de nieuwe Eindhovense onderwijsagenda. Die agenda moet gaan gelden voor de komende vier jaar. Ze is opgesteld door het stadsbestuur in overleg met de schoolbesturen in de stad, d kinderopvangorganisaties en enkele (grotere) sociaal-maatschappelijke instanties zoals WIJeindhoven.

‘Mooie woorden zijn niet genoeg’

De beide fracties in de Eindhovense coalities willen dat de agenda voorzien wordt van jaarplannen met daarin ook concrete afspraken. ,,Het zijn weliswaar mooie woorden, maar mooie woorden alleen zijn niet genoeg”, zo verwoordt PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers, die daarin bijval krijgt van VVD-raadslid Jeroen Dasbach. ,,We moeten ook concreet maken wat we van elkaar willen en wat we van elkaar verwachten. Dan kunnen we elkaar er daar ook aan houden en op aanspreken als er iemand in gebreke blijft.”

In de educatieve agenda voor de gemeente, onderwijs en maatschappelijke instanties gaat het vooral over het opsporen en proberen te voorkomen van achterstanden, laaggeletterdheid, kansen(on-)gelijkheid. Ook komen cultuureducatie en de inzet van sportcoaches bij onderwijs in de agenda aan bod.

Voorzitter Martin van den Berg van samenwerkingsoverleg Voortgezet Onderwijs Eindhoven - Kempenland wijst erop dat de verwachtingen van de gemeenteraadsfracties wellicht wat te hoog gespannen zijn. ,,We werken in Eindhoven al een groot aantal jaren met deze onderwijsagenda. Voor zover ik weet is het de eerste keer dat de gemeenteraad er zijn zegje over mag doen, en dat verklaart dat misschien."

Geboren uit pure noodzaak

De directeur-bestuur van onder meer het Christiaan Huygens College wijst er op dat de agenda geboren is uit pure noodzaak. Op deze manier zitten namelijk alle betrokken bij het Eindhovense onderwijs en de Eindhovense scholieren bij elkaar aan tafel, betoogt hij.

,,Dankzij die korte lijnen weten we elkaar snel te vinden is als het nodig is, als er problemen zijn die extra aandacht nodig hebben", aldus Van den Berg. Of er oplossingen nodig zijn voor kinderen die door allerhande oorzaken uit de boot vallen of dreigen te vallen. Abstracte afspraken verder concretiseren is wat ons betreft niet nodig.”