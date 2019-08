Politiek schrikt van noodkreet over mensenhandel

Ouderen winnen strijd tegen Eindhoven, gemeente verliest vier voor­beeld-rechtsza­ken

20 augustus EINDHOVEN - De kans is groot dat de rechtbank in Den Bosch bij in totaal 200 ouderen en zieken uit Eindhoven de bezuiniging op hun schoonmaakhulp terugdraait, omdat het beleid van de gemeente niet deugt. Dat blijkt uit de uitspraak die de meervoudige kamer gisteren heeft gedaan in een viertal voorbeeld-rechtszaken.