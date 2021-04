Politiek wil strikte voorwaarden rond uitbreidingsplannen museum Vonk in Eindhoven

Wie er op de Woenselse Markt zomaar een Belgische kroegbezoe­ker doodstak is niet de vraag, wel het waarom

20 april EINDHOVEN – Dat de verdachte die vandaag terechtstaat in Den Bosch verantwoordelijk is voor de dood van Yassine Amiz zal niet de centrale vraag zijn in de rechtbank. Wel of het moord was, dan wel doodslag. De Belg kreeg vorig jaar naar verluidt tien messteken in zijn borst en buik, terwijl cafébezoekers op de Woenselse Markt in Eindhoven verbijsterd toekeken.