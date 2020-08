Politieke druk op kritische zorgvragen PvdA?

EINDHOVEN - Zijn ze onder politiek druk ingetrokken? Of zijn ze in eerste instantie naar het verkeerde loket gestuurd, en daarom bij nader inzien naar de juiste afdeling gestuurd? De PvdA-fractie bezweert dat om het laatste gaat. Maar de achterdochtige oppositie is er van overtuigd dat er meer aan de hand is, en houdt het daarom op de eerste optie.

Feit is in ieder geval dat de PvdA'ers Wil van Haalen en Ward Overeem een reeks kritische tot zeer kritische vragen gesteld heeft over het mogelijke achterhouden van informatie aan de gemeenteraad door zorgwethouder Renate Richters van GroenLinks.

Aanvankelijk stelden beide PvdA’ers die aan het college van B en W via de gebruikelijke weg, de griffie van de gemeenteraad. Maar een maar uur nadat de vragen waren gesteld, werden ze ingetrokken. Overleg met de griffie over de aard van de vragen had er toe geleid dat deze schriftelijke raadsvragen aan het college waren omgezet in zogenoemde technische vragen. Dat zijn overwegen feitelijke vragen om nadere toelichting die door ambtenaren worden beantwoord, en niet door de wethouder.

Vraagtekens

SP-fractievoorzitter Murat Memis zet zo zijn vraagtekens bij deze gang van zaken. ,,Het is wel heel toevallig dat dit juist bij dit politiek gevoelige onderwerp zo gegaan is", aldus Memis. De SP’er vraagt zich hardop af of er vanuit het college van B en W of vanuit de coalitie - VVD, GroenLinks, PvdA en CDA - druk is uitgeoefend om de vragen in te trekken.

PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers, die deze week het sociaal-democratische fort in Eindhoven bewaakt, spreekt dat met klem tegen. ,,We hebben een aantal feitelijke en inderdaad kritische vragen gesteld over deze behoorlijk opmerkelijke kwestie", licht hij desgevraagd toe. ,,Afhankelijk van de antwoorden komen we met nieuwe vragen, maar dan aan het college en aan de betreffende wethouder zelf.”

Kritisch rapport

De hele kwestie draait om de vraag waarom wethouder Richters op dinsdag 7 juli, tijdens een debat in de gemeenteraad over de zorg in Eindhoven, niet aan de gemeenteraad heeft verteld dat er juist daarover al een kritisch rapport van het ministerie van Volksgezondheid bij het stadsbestuur op tafel lag. Dat gebeurde pas twee dagen laten, op donderdag 9 juli.

Die vraag wringt bij de nagenoeg de gehele Eindhovense oppositie in de gemeenteraad omdat Richters op die bewuste dinsdag bij hoog en bij laag vol hield dat alle Eindhovenaren op tijd de benodigde hulp en zorg hadden gekregen waar ze om gevraagd hadden. Uit het inspectierapport blijkt echter dat dit niet het geval is.

Om antwoord te krijgen op alle vragen heeft de SP met steun van onder meer D66 en het Ouderen Appèl een interpellatiedebat aangevraagd. Dat moet plaatsvinden op dinsdag 1 september, tijdens een extra raadsvergadering.

