EINDHOVEN - Politieke partijen in Eindhoven willen meer geld om hun werk goed te kunnen doen. Bij de onderhandelingen over een coalitieakkoord na de verkiezingen in maart moet daarom extra geld worden vrijgemaakt voor de steun aan gemeenteraadsfracties. De politiek heeft dat dinsdag bepaald op voorspraak van oppositiepartij D66.

De jaarlijkse basisvergoeding voor politieke partijen voor ondersteuning werd dinsdag vastgesteld op ruim 14.000 euro per jaar. Volgens D66-raadslid Marco van Dorst is dat veel te weinig om goed werk te kunnen leveren. Vanwege de werkdruk en complexe vraagstukken waar de deeltijdpolitici in de vijfde stad van het land mee worden geconfronteerd moet de jaarlijkse vergoeding ‘fors’ omhoog, zei hij. Een exact bedrag wilde hij niet noemen. ,,Elk willekeurig bedrag lokt reactie uit. Ik constateer alleen dat het huidige bedrag te laag is”, zei hij.

Quote We moeten het over de vergoeding voor onszelf durven hebben. Over een paar weken hebben we die kans D66-raadslid Marco van Dorst

Tegen bonussen

Van Dorst: ,,We moeten onszelf eerlijk in de ogen kijken. We moeten een fatsoenlijke ondersteuning hebben. We moeten dat bedrag verhogen en moeten het over de vergoeding voor onszelf durven hebben. Over een paar weken hebben we die kans.”

Voor zijn initiatief was ruim voldoende steun. Alleen coalitiepartij PvdA en oppositiepartijen SP, ChristenUnie en Denk stemden tegen. ,,Wij zijn tegen extra bonussen voor de gemeenteraad”, zei SP-fractievoorzitter Murat Memis. Volgens hem krijgen gemeenteraadsleden al een goede vrijwilligersvergoeding waar een deel van kan worden ingeleverd, zei hij.

Drempel tegen afsplitsingen

Voor nieuwe gemeenteraadsleden wordt het verder financieel bijzonder onaantrekkelijk om zelfstandig verder te gaan. In de afgelopen vier jaar keerden meerdere Eindhovense politici hun partij de rug toe en gingen solo verder. Oud-wethouder Mary-Ann Schreurs verliet D66 en Henri de Leeuw stapte uit de SP-fractie.

De gemeenteraad heeft een flinke drempel gemaakt om versplintering tegen te gaan. Op initiatief van de ChristenUnie houden politici die alleen verder gaan nog maar iets meer dan 100 euro per jaar over. ,,Ik kan afsplitsingen niet onmogelijk maken en dat wil ik ook niet. Maar ik wil het niet faciliteren en belonen”, zei CU-raadslid Henk Jager. ,,We kunnen afsplitsingen niet verbieden maar willen het ook niet makkelijk maken”, steunde Eva de Bruijn van GroenLinks het plan. ,,Het is kiezersbedrog en niet eerlijk”, zei SP’er Memis over afsplitsingen.

D66 was een van de tegenstemmers. ,,Je kunt in vier jaar wel eens van mening veranderen en niet meer thuisvoelen bij een partij. Waarom moet je minder ondersteuning krijgen als je tot een ander inzicht komt?”, vroeg D66-raadslid Marco van Dorst zich af.