‘Politieke vuist maken tegen woningnood in regio Eindhoven en Helmond’

Dat schrijft voorzitter Henk Gernand namens de Huurdersraad van Woonbedrijf in een brief aan alle raadsleden in Zuidoost Brabant. Woonbedrijf is de grootste woningcorporatie in Eindhoven en is ook actief in Helmond en andere regiogemeenten. ‘Beangstigend’, zo vindt Gernand de trends die in de Woonrapportage 2019 van Woonbedrijf en andere woningcorporaties in de regio worden beschreven. Het aanbod van sociale woningbouw blijft achter bij de vraag. Ook wie zijn uiterste best doet en op elke vrijkomende woning reageert, moet langer wachten. Bij Woonbedrijf nam de wachttijd in twee jaar toe met vijf maanden.