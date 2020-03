Politieman in coronatijd: surveilleren in de verlaten straten van Eindhoven

Van Dijk stuurt de auto door lege winkelstraten en over een verlaten 18 Septemberplein. ,,Niet normaal dit toch?” Normaal zou nu de drukke ochtend spits het verkeer plagen. Ook de bekende gezichten van dak- en thuislozen zien ze nergens. Die mogen nu ook overdag naar de opvang. Bedrijfsinbraken lijken iets vaker voor te komen. En de twee agenten menen meer meldingen van huiselijk geweld te zien. Seijkens: ,,24 uur per dag bij elkaar op de lip is te veel voor sommige relaties.” Verder is het bijna onwerkelijk rustig sinds de start van de coronamaatregelen. De noodhulpduo’s zijn net zo aanwezig in de stad als voor de crisis. Maar waar de twee agenten normaal drie uur na het begin van hun dienst om 07.00 uur al minstens twee aanrijdingen en een inbraakalarm achter de rug hebben, blijft het deze ochtend bij de loze overvalmelding.