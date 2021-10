Politieman Maritio is nu docent: ‘Maar ik blijf een echte straatrat’

Gehavend Oran­je-Rood kan best tevreden zijn met ruime nederlaag: ‘Niet bang voor een slachtpar­tij, maar wel voorbereid’

22 oktober Oranje-Rood trok gisteren met een flink uitgedunde selectie naar landskampioen HC Den Bosch. Uiteindelijk was er opluchting dat het maar bij 4-0 bleef, en best wat tevredenheid over het vertoonde spel.