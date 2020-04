Politiemensen bekijken fors inkorten politieopleiding met wantrouwen

Dat er iets moet gebeuren om het vertrek van 17.000 pensioengerechtigde politiemensen de komende jaren op te vangen, begrijpt iedere politiemedewerker. Maar verreweg de meesten betwijfelen of korter opleiden de juiste zet is. Veel zal afhangen van de begeleiding die de kersverse collega’s na de opleiding krijgen in de basisteams. Als een nieuweling voldoende capaciteiten heeft én in een goed basisteam belandt, dan hoeft dat niet per definitie een probleem te zijn, merken de meeste politiemensen uit Zuidoost-Brabant die het ED sprak op. ,,Het gaat vooral om de eerste maanden. Het belangrijkste is te zien hoe zo iemand op straat op stresssituaties reageert. Dat kun je met ervaren mentoren opvangen.”