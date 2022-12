Politieonderzoek naar mogelijk drugslab in Eindhoven gaat door tot woensdag, verdachte aangehouden

INTERVIEW Zo gaat het nu met ‘Mister Peesjevee’: Nicolas Isimat-Mi­rin wil best terugkeren in de eredivisie

Speelt Nicolas Isimat-Mirin binnenkort weer in de eredivisie? De Eindhovense Fransman sluit het niet uit. In gesprek met de drievoudig kampioen van PSV, die momenteel weer in Nederland verblijft.

