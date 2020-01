Politiewagen die betrokken was bij ongeluk Eindhoven had toch geen sirene aan

Vader en zoon na wilde achtervol­ging over de A2 en door woonwijken klemgere­den in Eindhoven

17:48 BOXTEL/EINDHOVEN - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie mannen aangehouden in verband met diefstal uit een vrachtwagen. Dat had heel wat voeten in de aarde, want toen de inbrekers het idee hadden dat ze gesnapt waren, sloegen ze op de vlucht.