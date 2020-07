Politiewerk in regio blijft liggen door oproepen om te gaan rellen

EINDHOVEN - Buurtonderzoeken na een straatroof of mishandeling blijven even liggen, wijkagenten zijn minder in hun gebied en op meldingen van overlast en vernielingen kan uren niet worden gereageerd. Oproepen om te rellen in Helmond en Eindhoven - zoals afgelopen vrijdag - gaan ten koste van het normale politiewerk. Dat zegt Eindhovens politiechef Albert van de Wetering.

Twee keer heeft de politie zich in Zuidoost-Brabant de afgelopen maand grootschalig voorbereid op flinke ordeverstoringen en zeker nóg een avond is extra mankracht ingezet vanwege dreigende rellen. ,,Het leidt tot uitstel in onderzoeken en we pakken lichte zaken niet op”, zegt Van de Wetering. ,,Er blijven rechercheonderzoeken even liggen. Buurtonderzoek na een straatroof of een mishandeling doe je dan noodgedwongen later. En opgetrommelde wijkagenten kunnen even niet hun werk in de wijk doen.”

Schietpartijen, overvallen en zaken met moord en doodslag worden aangepakt als altijd. ,,Maar in overleg met het Openbaar Ministerie pak je lichtere zaken niet op; bijvoorbeeld vernielingen en fietsendiefstallen”, aldus de Eindhovense politiebaas. ,,Je bent door de inzet van extra uren en het schuiven met diensten vanwege de dreiging van rellen twee dagen politiemensen kwijt: op de dag zelf en de dag erna.”

Tientallen politiemensen extra op de been

Tot nu toe ging het alleen op dinsdag 23 juni in Helmond mis. Honderd tot 150 jongeren zochten toen de confrontatie op en bekogelden de politie met stenen en staken vuurwerk af. De dreigingen in de weken daarna werden stuk voor stuk door de politie tijdig de kop in gedrukt door met veel mensen aanwezig te zijn en verdachte personen aan te spreken.

Oproepen op social media om te komen rellen brachten in stadsdeel Tongelre - op donderdag 25 juni - en in het Eindhovense centrum - op vrijdag 17 juli - tientallen politiemensen zichtbaar en onzichtbaar op de been. Hoeveel mensen in de weer waren, wil de politie om tactische redenen niet zeggen. Ook achter de schermen waren die beide avonden de politie, Openbaar Ministerie en de gemeente druk in de weer met het monitoren van de situatie. Op vrijdag 26 juni was in Helmond extra politie op de been na oproepen onder jongeren voor scootertochten en bokswedstrijden.

Vrijdagavond waren politie en marechaussee aanwezig op het Stadhuisplein in Eindhoven nadat op sociale media een oproep werd gedaan onder Helmonders om in Eindhoven te vechten. © Fotoburo Bert Jansen / Sem van Rijssel

‘Vrijdag viel het erg mee’

Ook afgelopen vrijdagavond leek het weer raak in het Eindhovense centrum. Maar volgens Van de Wetering viel het dit keer mee. ,,We konden het vrijdag af met de politiemensen die al aan het werk waren. Alleen mensen van het horecateam zijn wat eerder ingezet.” Eerder deze week waren al signalen opgedoken dat Helmondse en Eindhovense jongeren in de Lichtstad zouden gaan vechten.

,,Het waren vage berichten. Daar hebben we jeugdagenten en de informatie-afdeling op ingezet. Maar het werd nergens bevestigd. Vrijdag aan het einde van de middag dook hetzelfde bericht weer op en een collega deed in zijn vrije tijd in de binnenstad een waarneming.” Van de Wetering zegt het niet met zoveel woorden; maar zijn collega had wat PSV-hooligans gezien.

Flink opschalen - zoals twee keer eerder - werd niet nodig geacht. ,,Het was echt heel anders dan vorige week.” De politiemensen - die al dienst hadden - werden op strategische plekken, waaronder het Stadhuisplein, geposteerd. Toch had ook dat impact op het politiewerk, legt Van de Wetering uit. ,,Ze rijden die uren dan niet op meldingen van overlast of vernielingen.”

Achterhalen aanstichters ‘lukt heel vaak niet’

De oproepen op social media om te gaan vechten of rellen zijn strafbaar, beaamt Van de Wetering. Vlak voor de dreigende rellen in stadsdeel Tongelre heeft de politie ook moeite gedaan te achterhalen wie de oproep heeft gedaan. ,,Maar dat lukt heel vaak niet. We kennen onze pappenheimers wel, dus er zijn gesprekken gevoerd. We hebben nadrukkelijk aangegeven dat we ze in de gaten houden.” Politie en OM hebben nog geen speciaal onderzoek opgetuigd om de initiatiefnemers van de oproepen te achterhalen. ,,Dit soort oproepen zijn van alle tijden. Ook dit is ons dagelijkse werk. We zitten er bovenop.”

Eindhovens politiechef Albert van de Wetering © DCI Media