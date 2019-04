Pony’s kammen en op de tractor rijden in de meivakantie

'Voeren met de boer’ is een van de activiteiten waar ze aan mee kunnen doen. Kinderen kunnen, zoals de naam al zegt, de boer helpen bij het voeren van de dieren. Verder kan er een rondje gereden worden in een tractor. Volgens Van de Schoot is dat uniek: ,,Dat kun je niet zomaar ergens vinden. Kinderen zien het wel op de televisie, maar waar kunnen ze het nu nog echt beleven?”

Educatie

De geiten, de ezel en het schaap krijgen genoeg aandacht. Ook de speeltoestellen zijn druk bezet met schommelende, klimmende en glijdende kinderen. Op het terras nemen de ouders wat tijd voor zichzelf met een boekje of een kopje thee. Van de Schoot: ,,Het is lente. We hebben geluk met het weer.” Mocht het toch even regenen is er genoeg binnen te doen in het indoor-speelkasteel of in de stallen.