Pool (20) weet niet waarom hij een taxichauffeur neerstak op Airport, justitie ziet het als poging tot moord

Polikli­niek en begeleid wonen van DE Hoop GGz in Pitstop Eindhoven; buurt heeft zorgen over overlast

16:00 EINDHOVEN - De Hoop GGZ opent woensdag 9 juni een polikliniek voor volwassenen met psychische- en of verslavingsproblemen in het Pitstopgebouw op de Grand Combin in Driehoeksbos. Het gebouw krijgt een opknapbeurt. Vanuit de buurt is er zorg over de vaste woongroep die gaat komen.