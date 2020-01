Pools partijtje in Woensel voor het goede doel

Volgens organisator Lech Osvchowski is het WOSP (vertaling: Het Grote Benefiet Kerstorkest) een beetje het Poolse, winterse equivalent van onze Koningsdag. Jaarlijks op de tweede zondag van januari organiseert bijna ieder dorp of stad een eigen feest en komen de inwoners samen om te dansen en te eten. Het grote verschil is dat iedere opgehaalde zloty naar het goede doel gaat: zieke en minderbedeelde kinderen. Osvchowski: ,,28 jaar geleden was de eerste benefiet, omdat er na de overgang van communisme naar kapitalisme een gebrek was aan apparatuur in ziekenhuizen. Inmiddels is WOSP echt een begrip geworden." Hij wijst naar de hartvormige sticker met logo, die iedere bezoeker bij binnenkomst krijgt opgeplakt. ,,Van alle apparatuur in ziekenhuizen heeft de helft zo'n sticker.”