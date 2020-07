Poolse drugsrijder in Eindhoven krijgt jaar cel voor chaufferen

Eindhoven­se dealer vlucht naar Turkije om aan drugswe­reld te ontsnappen

12:06 DEN BOSCH - Dat Eindhovense straatdealers in een gevaarlijke wereld leven, hoeft een van hen niet gezegd te worden. Het strafbankje in de rechtszaal bleef leeg maandagochtend: verdachte Emre A. (30) is met zijn gezin naar Turkije gevlucht, bang voor ‘de wereld waarin hij leefde’.