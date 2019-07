Poolse man herkent achtergelaten blikken bier van merk uit zijn land en helpt politie opruimen in Waalwijks bos

‘Helaas is dit Pools bier’

Reed van Eindhoven naar Waalwijk om het bos schoon te maken

Dinsdagmiddag reed Bolczak in zijn auto naar het bos in Waalwijk, waar hij de lege blikken in vuilniszakken gooide. De politie kon dat enorm waarderen en plaatste het resultaat op de pagina. ‘Chapeau voor hem en zijn vrienden!’, schreven ze erbij.

,,Ik hoop dat mensen ons niet over een kam scheren”, zegt Bolczak, die eigenaar is van een klein uitzendbureau, in een reactie tegen deze site. ,,Dat het Polen waren die afval dumpten, wil niet zeggen dat we allemaal zo zijn. Met deze actie hebben we hopelijk laten zien dat een vervelend incident niks zegt over alle Polen in Nederland.”