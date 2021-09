Poort naar geschiedenis Eindhoven staat op een kiertje op de Markt

Op het plateau in de vorm van de Eindhovense historische stadsplattegrond - nu de binnenstad - verdringen zich vrijdag jong én oud. Allemaal willen ze al een kijkje nemen in de geschiedenis. Een maand lang kan iedereen hier met een telefoon met Android - op iPhones werkt de app (nog) niet - een kijkje nemen achter de deur. De app downloaden, twee QR-codes scannen en er gaat een historische wereld open. Want wie dan de app richt op de vloer of op de portal, ziet plattegronden of beelden van het Eindhoven uit 1950-1960 of uit 1560. Houten gebouwtjes uit de bijna Middeleeuwen of DAFjes op de Markt die toen nog een gewone verkeersfunctie had.