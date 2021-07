Pop-up cabaret op buitenpodium in Nuenen en Heeze: veilig én intiem

NUENEN/HEEZE - Een cabaretier moet kunnen spelen, al zijn de theaters dicht. Dus bedacht oud-Nuenenaar Thijs van de Meeberg met collega’s het veilige ‘klapstoelcabaret’. Cabaretiers staan buiten op een kar te spelen, het publiek neemt zelf stoelen mee. Volgende week in Nuenen, de week erna in Heeze.

Eigenlijk zou hij eind vorig jaar al in première gaan met zijn derde avondvullende show. Dat liep dus allemaal even anders. Theaters bleven maandenlang dicht en als er al opgetreden kon worden was het voor een zeer select publiek.

Samen met impresariaat Korthals Stuurman en een zevental collega’s – onder wie Anne Neuteboom, Kiki Schippers en Patrick Nederkoorn – bedacht cabaretier Thijs van de Meeberg (1988) een plan om toch op een veilige manier te kunnen optreden: het ‘klapstoelcabaret’, een pop up-buitenpodium waarbij het publiek zelf de stoelen meeneemt.

Er werd een crowdfunding opgezet om een kar te kunnen kopen om op te spelen. Van de Meeberg: ,,Op Marktplaats vonden we er eentje die vroeger door KPN werd gebruikt om beurzen mee af te gaan.”

Vorige zomer werd een begin gemaakt met de optredens. ,,We liepen wel tegen wat dingen aan. Je moet stroom hebben, hoe kom je aan goede plekken, en niet onbelangrijk: aan publiek?”

Quote Ineens zie je je publiek in plaats van dat je in een donker gat staart Thijs van de Meeberg, cabaretier

Inmiddels zijn de kinderziektes verholpen en bevalt het goed, zegt de getogen Nuenenaar, die in 2015 het Leids Cabaret Festival won. ,,Het is heel intiem, een soort huiskamertheater. Ineens zie je je publiek in plaats van dat je in een donker gat staart.”

De speellijst telt deze zomer zo’n 40 voorstellingen, iedere avond staan er twee andere cabaretiers op de kar. Op vrijdag 23 juli zijn dat Van de Meeberg en Ramon Chatrer bij boerderij Krakenburg in Nuenen, en op 1 augustus speelt hij samen met Anne Neuteboom, een van de grootste cabarettalenten van dit moment, bij de Kapellerput in Heeze.

Tijdens het klapstoelcabaret speelt Van de Meeberg stukjes uit zijn derde voorstelling Meer dan mogelijk, die dus eigenlijk vorig jaar al in première had moeten gaan.

Gemiste kansen en verkeerde inschattingen

,,Ik speel een personage die de lockdown zo gek nog niet vond, en eigenlijk helemaal niet zo ongelukkig was, want hij hoefde geen contact te hebben met andere mensen. Dat scheelde weer confrontaties, gemiste kansen en verkeerde inschattingen. Toch ontstaat er een innerlijk conflict omdat hij wegloopt voor iets; zijn bestaansrecht. Hij is een artiest die gewend is om in de spotlights te staan. Wat als hij dat niet meer kan en soms gewoon dagen niemand ziet: doet hij er dan nog wel toe?”

Quote Toen de tweede lockdown aanbrak, werd het wel heftig en spannend Thijs van de Meeberg, cabaretier

Of hij die artiest zelf is? ,,Ja, maar wel uitvergroot natuurlijk. Toen de tweede lockdown aanbrak, werd het wel heftig en spannend. Het is een cliché, maar als iets er niet meer is, merk je pas hoe erg je het mist. Ik heb het financieel net uit kunnen houden zonder ander werk, het scheelt dat ik geen kinderen of een gezin heb.”

Van de Meeberg lacht: ,,Uiteindelijk was de periode wél heel vruchtbaar voor het schrijven van een programma over zelfbeeld en bestaansrecht.”

Super onoverzichtelijk jaar

Komend seizoen hoopt hij wel in première te gaan. ,,Maar hoewel iedereen enorm hard z’n best doet, de theaters, de impresariaten, blijft het natuurlijk een super onoverzichtelijk jaar. We weten niet eens wanneer de 1,5-meterregeling geschrapt wordt. Meestal sta ik voor een kleine zaal, en bij die regeling heeft dat grote gevolgen, omdat er dan soms maar plek is voor een man of 40. Dat is voor een theater financieel niet altijd te doen. Klapstoelcabaret is denk ik naast het reguliere theater wel een blijvertje. Ook volgende zomer sta ik in elk geval graag weer op de kar.”

Vrijdag 23 juli, boerderij Krakenburg in Nuenen (met Ramon Chatrer) en zondag 1 augustus in Heeze (met Anne Neuteboom) bij de Kapellerput. Meer info.