Pop-up prikpost in Eindhovense Kruisstraat stopt, niet-westerse buurtbewoners laten het afweten

Op twee nieuwe plekken in Eindhoven en Helmond waar de vaccinatiegraad laag is, hoopt de GGD Brabant Zuidoost de komende maand op meer succes. In wijkcentrum de Toeloop in de Eindhovense wijk Doornakkers en in gezondheidscentrum Leonardus in Helmond opent de GGD een zogenoemde pop-up prikplek. Huisartsen zal worden gevraagd om aandacht te vestigen op de nieuwe prikkans.