Poppodium de Effenaar in Eindhoven moet 45 medewerkers ontslaan

De directe aanleiding is de coronacrisis, waarvan de financiële impact enorm is. Het poppodium heeft sinds het uitbreken van de crisis amper nog inkomsten. ,,We hebben nu elke week maar een of twee kleine concerten met maximaal 100 bezoekers”, aldus directeur Jos Feijen. ,,Normaal hebben we nu volop uitverkochte concerten met 1200 bezoekers.”

Onverantwoorde exploitatie

Dit jaar vinden er in de Effenaar hooguit 70 concerten of programma's plaats. In een normaal jaar zijn dat er zo'n 300. De (kleinschalige) evenementen die er nu zijn maken door de corona-maatregelen een bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie op dit moment onmogelijk, zo geeft ook voorzitter van de Raad van Toezicht Ger Peeters aan. ,,De verschillende steunmaatregelen maken dat we nu nog open kunnen zijn. Maar we moeten ook verder vooruitkijken. Wat gaat er in 2021 gebeuren?”