Populair buurtcafé Balls Eindhoven sluit binnenkort zijn deuren

Samen met haar partner Thieu bood ze in poolcafé Balls sinds 1991 een pleisterplaats voor een bont gezelschap van vaste klanten. Over de redenen om definitief te stoppen met deze kroeg zegt Hoogers: ,,Ik kan het café eenvoudigweg niet meer in mijn eentje open houden. In 2016 trok Thieu zich terug. Bovendien wil ik meer tijd hebben om voor mijn broer te zorgen.”

Grote Choufferij

Hoogers gaat niet over één nacht ijs. Het proces om te stoppen neemt haar al drie maanden in beslag. Hoogers: ,,Het zou geweldig zijn als zich een opvolger had gemeld. Er is in 28 jaar namelijk iets heel moois opgebouwd. Er waren huwelijksfeesten, babyborrels en verjaardagen. Hier werden mensen verliefd en lieten elkaar daarna nooit meer los. Er werden tradities geboren en bestendigd, zoals de Grote Choufferij (een kabouterbier proeverij) tijdens de nieuwjaarsborrel. Ik ben hier op het podium door Thieu ten huwelijk gevraagd. Hij wilde het romantisch doen, maar ik was nooit alleen omdat ik steeds mensen uitnodigde waardoor zijn plan steeds in het water viel. Dan maar met een volle bak het aanzoek doen. Met tweehonderd man in de zaak was het natuurlijk meteen groot feest."