Populaire televisieserie De Luizenmoeder inspireert Eindhovense kerk

De luizenmoeder in de kerk? Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Met die woorden kondigde De Brug onlangs het thema aan voor de aankomende zondagdiensten die plaatsvinden in de aula van het Stedelijk College. Maarten van Gestel, voorganger en oprichter van de Brug, is trouwe kijker en met hem miljoenen Nederlanders. Als verklaring voor die populariteit wordt vaak de herkenbaarheid genoemd. “In de serie zitten veel actuele thema’s verwerkt, zoals (jouw) grenzen, pesten en rugzakjes. Samen bespreken we hoe we daar in ons dagelijkse leven mee omgaan en welke rol god hierin speelt. Zo willen we de bijbel actueel maken.”

Andere aanpak

Sinds de oprichting in 2014 focust de Brug zich op afvalligen en niet-kerkgangers. Zo’n 1 a 2 procent van de Eindhovenaren gaat nog naar de kerk, schat Van Gestel. Om die 98% te bereiken, is een andere aanpak nodig. “Niet door de inhoud te veranderen maar door goed na te denken over de vorm.” Die moet laagdrempelig zijn en eigentijds.

Hij is niet van de opgeheven vingertjes. “Het geloof is veel breder dan ‘gij zult niet’.” Een bijbelstudie die hij als twintiger in Amerika volgde – aanvankelijk vooral omdat er volgens een vriend veel mooie meiden waren- gaven hem antwoorden die hij in zijn studie Technische Natuurkunde op de TU niet vond. Doordeweeks werkt hij bij ASML. Ook dat snijdt hij terloops aan in zijn preek over grenzen, net als #metoo. Volgens hem is het niet alleen belangrijk je eigen grenzen te stellen maar ze ook duidelijk aan te geven. “Wie naar Duitsland gaat, merkt aan de borden en de rijstijl van anderen precies wanneer je die passeert. Rijd je naar België via de Achelse Kluis is het opeens een stuk onduidelijker wanneer je een grens overgaat.”

Maak seksualiteit bespreekbaar is zijn boodschap. Op 19 mei geeft De Brug zelf het goede voorbeeld met het thema ‘lentekriebels’. Eerst kijken ze samen hoe Juf Ank ontdekt dat het afwijkende gedrag van een leerling gewoon voortkomt uit verliefdheid. “Dan volgt het verhaal van de bloemetjes en bijtjes.”