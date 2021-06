Populaire winkelsteden hard getroffen door coronacrisis, Eindhoven schrijft alarmerende brief aan Tweede Kamer

INGEZONDEN OPINIE Treinen van de ongelijk­heid; een welvarende stad als Eindhoven zou mensen niet uit hun huis moeten zetten

17 juni EINDHOVEN - In de coronatijd werden 59 huishoudens in Eindhoven uit hun woning gezet. Dat zou een gemeente die kosten noch moeite spaart om mee te doen in de vaart der volkeren en in deze crisis 43 miljoen euro winst maakt toch moeten kunnen voorkomen.