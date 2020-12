Portretten van sla en augurk, en doeken voorbij de realiteit

RecensieKunstboeken Beiden maken portretten. De in Reusel wonende Jan Vosters doet dat met verf op doek en hij schildert zichzelf. De in Helmond wonende Peggy Hezemans doet het met papier. Zij maakt collages, 'portretten', en profil. Beiden brachten recent een boek uit over hun werk.

Hezemans (53) noemt zichzelf in het boek 'beeld(be)denker' en dat is goed bedacht. Ze maakt al jaren foto's en schilderijen, was ooit etaleur van De Bijenkorf in Eindhoven, maar legt zich de laatste tijd vooral toe op het maken van collages; die ondergewaardeerde maar o zo mooie techniek die af en toe weer opflikkert, maar dan helaas weer net zo snel weer dooft.

Uit het blad Linda

Hezemans heeft in het boek collages samengebracht van de afgelopen vijf jaar. Het maakproces gaat steeds volgens hetzelfde stramien. Uit het maandblad Linda knipt Hezemans beelden - vooral uit de rubriek 'Favorites, dingen waar we dol op zijn' - en dan begint het grote knippen en schuiven, net zo lang tot het 'portret' deugt. Toevallig zijn dat altijd portretten en profil, van opzij dus. Wat Hezemans met haar werk probeert te bereiken, is wat in de wetenschap pareidolie wordt genoemd: de neiging om in levenloze structuren een menselijke fysionomie te herkennen.

Augurk en sla

Zo valt dus met een stapel koffers, een rieten stoel, een dambord, een poef (?) en het heft van een mesje, prima een portret te maken. Net zoals dat kan met onder andere een regenjas, een flesje bier, een augurk, een krop sla en muntstukken en papiergeld.

Quote Soms zijn de portretten grappig, dan weer sjiek en soms ronduit sensueel

Hezemans geeft aan een heel fijn gevoel voor kleur en structuur te hebben. Is in staat om met relatief simpele middelen knap geconstrueerde composities op te bouwen. Soms zijn die portretten buitengewoon grappig, dan weer sjiek en soms ronduit sensueel.

Leuk is dat de broer van de kunstenaar de inleidende tekst in de publicatie heeft geschreven en eerlijk aangeeft: 'Ik snap niet hoe het brein van mijn zus werkt'. Hij verklapt ook dat zijn zus steeds meer opschuift naar het ruimtelijke. Dat opent perspectieven.

Grond

Jan Vosters heeft eerder, beïnvloed door opgravingen in zijn dorp, jarenlang schilderijen gemaakt die nog het best te omschrijven zijn als dwarsdoorsneden van aarde. In prachtige tinten - die schoven van gebrande sienna's naar warme okers - werd eindeloos de rijkdom van de aardkloot verbeeld. Mooi, maar het was wel veel van hetzelfde.

Later kwamen daar landschappen bij, schilderijen met wolken én zelfportretten. Die laatste drie zien we terug in het boek Het laatste licht, tevens de titel van een van de schilderijen.

Harmonieus

Vosters heeft - net als zijn collega Hezemans - een heel goed gevoel voor kleur en structuur. Of de formaten nu klein of groot zijn (die variëren van 30 tot 150 centimeter) Vosters penseelt, duwt, tamponeert en veegt de verf tot harmonieuze composities die toch spannend blijven.

De sterkste werken zijn de doeken waarin de kunstenaar niet bijna een-op-een de werkelijkheid probeert te vangen, maar waarin hij juist een eigen draai geeft aan hetgeen hij heeft waargenomen of ervaren. In die gevallen kan het zomaar zijn dat een wolk een rechthoekige vorm krijgt en er daardoor plots een abstract-expressionistisch werk ontstaat: heerlijk! En zo staan er meer schilderijen in het boek, waar je voorbij de werkelijkheid de wereld van Vosters leert kennen.

'Pareidolie, collages Peggy Hezemans', eigen uitgave. Info: peggy@warnar.com. ISBN 9789083087818. Werk van Hezemans is tot 21 april te zien op de Winterexpositie in de Verbeke Foundation, Kemzeke, België. 'Het laatste licht', Jan Vosters. Van Spijk Art Books. ISBN 9789062168910.

Volledig scherm Werk van Peggy Hezemans © TradeMark Fotografie