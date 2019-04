Positieve reacties op plannen met en rond Lidl in Tongelre in Eindhoven

Mark Bronneberg, senior projectmanager, is verantwoordelijk vanuit de gemeente voor het project. Bronneberg: ,,We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om met alle partijen om de tafel te zitten. Bij zo’n ingrijpende verbouwing van de openbare ruimte kom je er niet onderuit enige overlast te veroorzaken. We hebben er voor gekozen om in drie fases te werken. We starten rond 8 april met fase één en als alles meezit is fase drie rond eind juli klaar. Pas als de openbare ruimte klaar is begint de Lidl met de verbouwing van ’t Karregat.’’