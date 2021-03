‘Postbode-elastiekjes-geel’ en ‘een zonsondergang van zwarten’: Stella Verdult is idolaat van kleuren

EINDHOVEN - Een oranje lap stof. En precies diezelfde kleur, maar dan van crêpepapier. Is dat oranje dan anders? De Eindhovense ontwerper/kunstenaar Stella Verdult kan daar fijn over nadenken. In het TAC in Eindhoven laat ze nu ook zien waar dat toe leiden: een verrassende presentatie waar je vrolijk van wordt. Een gesprek.

De grootste tentoonstellingszaal van het Temporary Art Centre (TAC) in Eindhoven meet driehonderd vierkante meter. Dat is veel. Om die solo op een goede manier in te vullen, dat is best een uitdaging.

,,Dus dacht ik: wat nu als ik gedurende de periode dat mijn werk hier hangt, ik mensen uitnodig om een dag samen te werken. Mensen uit mijn netwerk met wie ik de liefde voor kleuren deel, gewoon, lekker samenwerken”, aldus Stella Verdult (1982).

Met de door haarzelf aangereikte simpele materialen als ballonnen of klei samen dingen maken. ,,In de hoop dat we het naar iets moois zouden kunnen trekken.”

Puntige teksten

En zo kwam broer (en designer) Rocco langs. Samen hebben ze vellen vol geschreven, mooie, puntige teksten over kleur. ,,En Pim Top, fotograaf uit Rotterdam, is een kei in macro-fotografie. Voor de samenwerking met hem had ik een soort mini-wereldjes gebouwd, van gelatinepuddinkjes met ecoline daardoor heen. Hij heeft daar waanzinnig fijne, zeer gedetailleerde foto’s van gemaakt”, aldus Verdult.

Komen ook nog langs de komende weken: de twee dames van Studio Rens, ook uit Eindhoven en - net als Verdult - idolaat van kleur: ,,Voor die dag ga ik niet al teveel voorbereiden, we kennen elkaar goed, dus dat loopt wel. Ofschoon ik wel een printer ga kopen en dan de kleurcartridges ga omwisselen.” Glimlachend: ,,Eens kijken wat dat oplevert...”

Maar het merendeel van het geëxposeerde is van Stella Verdult zelf, die was gevraagd door het TAC om te exposeren vanwege haar binding met mode en textiel. ,,Maar ik wilde graag iets met dat kleurverhaal doen.”

Quote Alles wat ik verzamel kon ik hier kwijt, alles viel op z’n plek Stella Verdult, kunstenaar/ontwerper

Want Verdult - dochter van kunstenaars Maria van Heeswijk en Dick Verdult - is al sinds jaar en dag helemaal gek van kleur; studeert er jaren op. Dus ‘gewoon’ haar collages en foto’s - die stuk voor stuk iets met dat thema kleur van doen hebben - ophangen aan de muur, dat was te simpel.

Verrijdbare wanden

,,Maar wat nu als je de ruimte zélf ziet als een plek om collages te maken? Veel groter dus dan wat ik gewend ben en dat je speelt met de muren. Toen ben ik daarvoor kleuren gaan zoeken en heb de verrijdbare wanden geschilderd. En heb daar collages bij gezocht en er mdf-platen bij gezet, ook weer in passende kleuren. Maar ook lappen textiel uit mijn kasten erbij gehangen.”

Zo ontstonden ensembles in die enorme ruimte, steeds in een kleur-familie: ,,Alles wat ik verzamel kon ik hier kwijt, alles viel op z’n plek.”

Echt op de grens

Wat de eerste kleur was die ze toepaste in een ensemble op de expo? ,,Die oranje-rood, want de titel van de presentatie - Oranje is ook rood - had ik al in mijn hoofd zitten. Die koraal-kleur moest er echt als eerste uit. Mooi om te zien dat ie ook echt zit op die grens van oranje en rood.”

Quote Als je kijkt naar het turquoise in de nek van een pauw, dan vinden we het mooi. Aan de andere kant wil je absoluut niet een plastic dienblad in die kleur, toch? Stella Verdult, ontwerper/kunstenaar

En verder was het steeds zoeken naar elkaars broertjes en zusjes in een kleurenfamilie. Daarin ging Verdult ver, want ook de passepartouts om de collages en de lijsten daaromheen kregen dezelfde kleur. En de snijvlakken van de passepartouts - standaard wit - ook die kregen van Verdult met een vilstift een passende kleur.

Verdult heeft het over ‘postbode-elastiekjes-geel’, of ‘een zonsondergang van zwarten’ en bruin dat altijd een beetje moet worden geholpen; ‘die heeft een vriend nodig’, in haar geval een soort purper. Verdult noemt turquoise een lastige kleur. ,,Maar als je dan kijkt naar het turquoise in de nek van een pauw, dan vinden we het weer mooi. Aan de andere kant wil je absoluut niet een plastic dienblad in die kleur, toch?”

‘Oranje is ook rood’. Stella Verdult, TAC, Vonderweg 1, Eindhoven. Tot 5 mei. Bezoek kan alleen via afspraak en in bloktijden. Via stellaverdult.com.