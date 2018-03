EINDHOVEN - 'Schreurs of lijst 12?', en 'Muziekgebouw opgelost? Toru Nognie? De verkiezingsposters die de nieuwe partij Forum040 in Eindhoven heeft opgehangen richten zich direct tegen de zittende wethouders, onder wie Mary-Ann Schreurs en Yasin Torunoglu.

Forum040 (lijst 12 in Eindhoven) heeft ruzie met de landelijke partij Forum voor Democratie. Een aantal kandidaten op de eigen kieslijst zijn weg of hebben gebroken met de partijleiding. En de lijsttrekker heeft zich teruggetrokken, nadat uitkwam dat hij nog in de proeftijd zit van een veroordeling. Toch blijft de grote man achter Forum040, Marcel van Bussel uit Best, uitdragen dat zijn partij het beter zal doen dan andere.

,,Ze spelen op de man met die posters, ze gaan te ver", vindt Joan Versantvoort. Hij staat op nummer drie van de kandidatenlijst van Forum040 en brak al eerder met de partij. ,,Ik heb op twitter afstand genomen van die posters. Dat heb ik ook tegen wethouder Renate Richters gezegd, toen ze me er op aansprak." De twee kennen elkaar, omdat Versantvoort in een sociale adviescommissie van de gemeente zit. Versantvoort hoopt op eigen titel in de raad te komen, met voorkeurstemmen. De nummer vier op de lijst, die ook gebroken heeft met de partij, wil dat niet.

,,In campagnetijd kan je best een streepje verder gaan. Ik heb die teksten op de posters niet bedacht. Maar ik vind ze niet te ver gaan", zegt Rinie van Gastel, nummer twee op de kieslijst van Forum040. Hij verzekert dat hij de nieuwe aanvoerder is van Forum040. Vorige week vroegen diverse partijen zich af of de oude lijsttrekker zich misschien had bedacht, omdat hij als toehoorder op politieke debatten verscheen. ,,Dat is niet zo. We hebben met hem afgesproken dat als Forum040 genoeg stemmen krijgt, hij zijn zetel afstaat aan mij." Van Gastel gaat echter niet meedoen aan het grote lijsttrekkersdebat in het stadhuis van dinsdagavond. ,,Dat doet Pieter Goudsmits, onze nummer vijf."

Inmiddels is ook de nummer tien op de kieslijst van Forum040 een eigen campagne begonnen. Hij hoopt net als Joan Versantvoort om met voorkeurstemmen in de raad te komen. Zijn campagne haalde vorige week nationale televisie. 'Wie zou Toine Aarts van Forum040 zijn?", vroeg Jeroen Pauw zich af in zijn tv-programma Pauw, tijdens het bespreken van de de 'slechtste politieke slogans van 2018'. De 'uitverkoren' slogan van Aarts: 'Relax kies Toine en betaal minder tax.'