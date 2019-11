PostNL plaatst 7 pakket- en brievenautomaten in Eindhoven

Raad Nuenen schrapt budget voor verkeers­maat­re­ge­len Boord

13:04 NUENEN - Verkeersmaatregelen tegen hardrijders en sluipverkeer op het Boord in Nuenen zijn verder weg dan ooit. Budget dat in de begroting was gereserveerd voor drempels en een slagboom is er door de gemeenteraad weer uitgehaald.