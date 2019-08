Prachtig eerbetoon aan ‘Rooien’ Bert Oosterbosch: ‘Dit verdienen meer oud-renners’

,,Fantastisch dat Berts oude ploegmaten van TI Raleigh hier zijn”, zegt zijn vader Frans Oosterbosch voor de start van de eerste Bert Oosterbosch Classic, een toertocht door de Kempen. ,,Het doet de hele familie goed dat hij nog steeds in hun herinnering voortleeft.”

Bijna de gehele TI Raleighploeg van Peter Post uit de tijd dat Oosterbosch daar fietste was aanwezig. Theo de Rooij, Peter Winnen, Aad van den Hoek, de Belg Ludo Peeters, Steven Rooks en Leo van Vliet en anderen. De ploeg grossierde eind jaren zeventig van de vorige eeuw in overwinningen waaronder tientallen touretappes, vele klassiekers en ook wereldtitels. Oosterbosch, geboren en getogen in Eindhoven, won drie etappes in de Tour en werd als tijdrijder wereldkampioen.

Ook Gerben Kartens (77) is er. De Rijenaar won zeven touretappes, achttien ritten in de Ronde van Spanje en twee in de Giro. ,,Ik ben het jaar voordat Bert naar TI Raleigh kwam gestopt met wielrennen, maar zag wel zijn klasse.” Karstens staat een beetje dubbel tegenover het eerbetoon aan Oosterbosch. ,,Vooral dat vele gepraat.” Hij doelt op de presentatie van de TI Raleighrenners inclusief palmares en anekdotes. ,,Die ken ik onderhand wel.”

Quote Maar Nederland heeft nog veel meer oud-ren­ners die zoiets als dit zouden verdienen. De meesten van hen zijn echter vergeten Theo de Rooij

Aan de start ook Jos Weber (62) uit Best. ,,In onze amateurtijd hebben Bertje en ik veel samen getraind en gekoerst. We scheelden twee maanden. Als hij echt aanzette kon niemand hem bijhouden.’ Waar Oosterbosch profrenner werd, bleef Weber amateur en stopte al vroeg. ,,Ik was geen topper en zou het alleen met doping als prof hebben kunnen redden. En dat mocht van thuis niet.”

Vergeten

Theo de Rooij, ploeggenoot van Oosterbosch bij TI Raleigh en later ploegleider bij de Rabobankploeg, weet nog precies waar hij het van het overlijden van Oosterbosch. ,,Bij de start van een etappe in de Ronde van Nederland. Maar tijd om er toen bij stil te staan, had je niet. We hadden toen honderddertig koersdagen per jaar.’ Hij vindt het initiatief voor de Bert Oosterbosch Classic mooi. ,,Maar Nederland heeft nog veel meer oud-renners die zoiets als dit zouden verdienen. De meesten van hen zijn echter vergeten.”