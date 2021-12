PreHistorisch Dorp kreeg recordaantal bezoekers in de zomer

Lach­gas-overvaller (27) voelt zich beter thuis in de cel dan ‘buiten’ want gevangenis is hij gewend

DEN BOSCH – Hij is 27 jaar, maar had al twee jaar jeugd-tbs en zat verder acht jaar in de cel. ,,Daar voel ik me eigenlijk beter thuis dan buiten”, schokschoudert hij. Want wat moet hij daar? De officier van justitie is hem terwille, van haar mag hij tien maanden terug.

