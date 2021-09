Prentenboek over plastic soep is nu ook een theaterstuk voor kinderen: ‘Uil is in slaap gevallen!’

EINDHOVEN - Vos, Duif, Muis, Uil, Egel, Mol en Kikker maken zich zorgen over de plastic soep in de zee. Eerst in een prentenboek en nu ook in een theaterstuk voor kinderen, dat afgelopen weekend in première ging.

Kikker en Vos willen buiten spelen, nu het mooi weer is. Maar met 32 graden is het te warm om te voetballen en daarom gaan ze naar zee. Uil, Muis, Duif, Egel en Mol gaan ook mee. Vos en Kikker doen een wedstrijdje wie het langst onder water kan blijven. Als Kikker weer naar boven komt, zit er een kapotte plastic zak op zijn kop. Later zien ze nog een fles en een frietbakje drijven, ook van plastic.

Boek is onderdeel van serie De Klimaatjes

Dit weekend was de première van het theaterstuk De Klimaatjes van Create Studio’s met vier voorstellingen in Pand P in Eindhoven. Het verhaal is gebaseerd op het boek Plasticsoep uit de inmiddels acht titels tellende serie De Klimaatjes. De auteurs Judith Koppens en Andy Engel en illustrator Nynke Talsma werkten net als theatermaker Remco Versteden als animator op camping De Paal in Bergeijk. ,,We waren al actief met theater voor volwassenen”, verlet Versteden zondagmiddag na de voorstelling. ,,Iets voor kinderen stond op onze bucketlist. En het verhaal van Plasticsoep heeft een maatschappelijk onderwerp, iets wat we altijd belangrijk vinden.”

Versteden toog met zijn collega’s naar een vakantiehuisje in Zeeland om het script uit te werken. In een voorstelling van een uur gebeurt immers meer dan in een prentenboek van 24 pagina’s. Zo werd Vos een betweter die altijd zijn gelijk wil halen en durft Duif Muis niet te vertellen dat ze haar vlieger heeft gebroken doordat ze er met haar ‘dikke duivenbillen’ op ging zitten. De drie acteurs wekken als buiksprekers de zeven poppen tot leven. Er is humor, ze zingen en weten de kinderen op de tribune zó te betrekken, dat die roepen dat Uil achter de parasol in slaap is gevallen.

,,Onze eigen huisvlijt vonden we onvoldoende voor de poppen”, aldus Versteden. ,,Dus hebben we een professionele poppenmaker gezocht.” Het benodigde bedrag van 16.000 euro is bijeengebracht met crowdfunding en een bijdrage van Kunstloc Brabant.

Makers willen scholen betrekken

De theatermaker hoopt dat de voorstellingen net als de boeken een breed publiek trekken. ,,Behalve theaters willen we ook scholen bereiken. De voorstelling kan een mooie start zijn als de school een project over duurzaamheid wil opzetten.” Auteur Koppens herkent het belang daarvan. ,,Kinderen kunnen heel puur zijn. Ze kunnen zich ergens helemaal instorten.” Illustrator Talsma: ,,Anders dan wij zitten ze nog niet vast aan gewoontes. Ze zijn nog vrij.”

Engel, de andere auteur van Plasticsoep, zag dat kinderen op de tribune zich aangesproken voelden toen de dieren zich afvroegen van wie al dat plastic was. ,,Je zag dat ze zich schaamden, zo van: dat komt van ons!” Engel was beleidsmedewerker water en riolering bij de gemeente. ,,Tot ik besefte dat we iets aan de oorzaak van de vervuiling moesten doen in plaats van alleen de gevolgen bestrijden.”

De vierjarige Siem heeft na afloop van de voorstelling geen last van schaamte. Hij zit op basisschool De Talisman, waar acteur Kaylee Hotinga voor de klas staat. Wel gaat hij met zijn moeder Simone van der Velden in zijn buurt plastic zoeken als ze gaan wandelen. ,,Afval hoort in de prullenbak”, weet Siem. En zijn moeder vindt dat de voorstelling ook op De Talisman te zien moet zijn. Zodat de leerlingen én leerkrachten net als de dieren weten dat als ze minder plastic gebruiken, er ook minder in de zee komt.