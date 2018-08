Pretfestijn Eindhoven: Paintball schieten in Amandelpark

Negatief zwemadvies voor IJzeren Man in Eindhoven door blauwalg

10:52 DEN BOSCH - Zwemmen in de IJzeren Man in Eindhoven wordt vanaf donderdag afgeraden. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft een negatief zwemadvies afgegeven. Bij de laatste inspectie van deze zwemplas is een forse bloei van blauwalgen aangetroffen. Deze bacteriën kunnen zorgen voor overlast en gezondheidsproblemen.