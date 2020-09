Preventief Woonbeheer: voorkomen dat iemand de afgrond in gaat

Harrie Wijnen kent de verhalen over uithuiszettingen en afsluitingen door nutsbedrijven maar al te goed. Omdat betrokkenen overlast veroorzaakten voor de buren, hun huis vervuild raakte, schulden steeds verder opliepen of ze steeds meer vereenzaamden.

Als er dan een meneer in een pak met een map onder de arm aanbelt, blijft de deur wel eens gesloten. Maar iemand met een wist hesje met een rood kruis, dat wekt vertrouwen. Dan gaat het om een vrijwilliger van Preventief Woonbeheer (PWB), een project van het district Zuidoost-Brabant van het Rode Kruis.

Het initiatief, dat werkt met vrijwilligers, begon drie jaar geleden als een pilot en heeft zijn waarde inmiddels bewezen.Wijnen is coördinator van het project en stroopt ook wel eens zelf de mouwen op. Soms letterlijk, om ze schoon te houden als het vuil te hoog ligt opgehoopt, vertelt hij. Maar meestal zijn het vrijwilligers die na een training in overleg met de betrokken gemeente aanbellen bij een adres waarover PWB een melding heeft gekregen.

Schaamte en wantrouwen

De doelgroep zal niet uit zichzelf aankloppen bij het kantoor van het Rode Kruis aan de Willem van Konijnenburglaan in Eindhoven. Want het zijn juist mensen die zich steeds verder terugtrekken in hun schulp. Uit schaamte of wantrouwen naar de buitenwereld. Of met een idee dat ze niet te helpen zijn.

Aan tafel zit ook Jesse Compter, projectleider EHBO in het district. Hij vertelt dat PWB past bij de herijkte missie van het Rode Kruis: noodhulp en preventie. De sociale activiteiten zijn overgedragen aan andere organisaties, zoals de Zonnebloem.

Wijnen vertelt dat de benadering van de doelgroep in kleine stapjes gebeurt. ,,Bij een huis van een man die alles wilde bewaren duurde het even voordat ik in de woonkamer was, door alle opgestapelde spullen. Samen hebben we vier kratjes volgemaakt die ik meenam. Vier lege liet ik achter. Die kon hij zelf vullen en heb ik een week later opgehaald. Toen zag hij hoe fijn het was dat hij meer ruimte kreeg.”

Het blijft niet bij opruimen

Jesse Compter beseft dat een vrijwilliger ook zelf een belang heeft om dit werk te willen doen. ,,Je krijgt het gevoel dat je iets kunt betekenen, dat je kunt voorkomen dat iemand de afgrond in gaat. Want het blijft niet bij opruimen. We helpen ook bij het herstel van de contacten met familie en vrienden, het opbouwen van een netwerk. Ook werken we samen met 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. Onze hulp is een eerste stap naar herstel.”

Van vrijwilligers die zich melden bij Preventief Woonbeheer wordt verwacht dat ze fysiek gezond zijn, een rijbewijs hebben en niet snel een oordeel klaar hebben. Dat komt allemaal aan de orde bij een intakegesprek.

Meer informatie over het vrijwilligerswerk is te vinden op: rodekruis.nl/brabant-zuidoost.