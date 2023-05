Pride Maand in Eindhoven: zo ziet het programma eruit

indebuurt.nlNog even en dan is Eindhoven gehuld in regenboogkleuren voor Pride Maand. De hele maand juni vieren we in de stad de liefde en de LHBTQ+-community. Van een optocht tot een gratis festival: er is van alles te doen tijdens de eerste Eindhovense Pride. Hier vind je wat highlights uit het programma.