Priester Corstiaans aan de Hoogstraat?

Corstiaans

Allereerst de foto van deze week. Corstiaans aan de Hoogstraat 149 in Eindhoven. Veel meer schreef Frans van Mierlo niet bij deze foto's uit de jaren vijftig. Maar wat is er te zien? Op een van de foto's staat ‘Hulde aan de Neomist’. Een pasgewijd priester dus wellicht daarom de feestelijkheden? Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Volledig scherm Meisjesschool Pius X in Eindhoven © Frans van Mierlo

Margaritaschool

En dan de foto van vorige week. Een vol schoolplein met vrolijke grietjes. Een meisjesschool, zoveel is wel duidelijk. Pius X schreef Frans van Mierlo bij de foto's maar dat is niet de naam van de school maar van de nabijgelegen kerk. Het gaat hier om de Margaritaschool in Eindhoven (ook wel Margueritaschool genoemd). Een meisjesschool aan de Kardinaal de Jongweg in stadsdeel Stratum.

Lia van Valen (67) verhuisde begin jaren zestig met haar ouders naar Stratum en kwam zodoende ook in de derde klas van de Margaritaschool. Dat was wel even wennen, vertelt ze zestig jaar later. ,,Ik kwam van een school in Gestel waar de nonnen het voor het zeggen hadden. Zusters van liefde maar krengen van wijven zeiden wij altijd. Heel erg streng. In de pauze netjes in de rij, voorzichtig lopen en niet kletsen. Je mocht eigenlijk niks. De Margaritaschool was veel vrijer. Als na de pauze de bel ging vlogen alle meiden naar de deur. Er is daar menig ruitje gesneuveld bij het duwen. Later ben ik nog naar de Mulo gegaan en zat ik weer tussen de nonnen. Dat was ook weer wennen.”

Reünie

Tien jaar geleden organiseerde Van Valen samen met toenmalig klasgenootje Els de Waal een reünie voor de 54 meisjes die toen in hun klas zaten. ,,Een hele zoektocht. We hebben gebeld met de Oostenrijkse ambassade en naar telefoonnummers in Spanje en zelfs Zuid-Afrika. Maar via via hebben we ze allemaal gevonden. Het merendeel is ook naar de reünie gekomen. Heel leuk om elkaar weer te zien, vooral omdat we terecht konden in onze school waar nu een buurthuis zit. Met acht klasgenootjes organiseren we om de paar jaar nog een mini-reünie.”

De Margaritaschool werd eind jaren vijftig gebouwd voor de nieuwe wijk Burghplan. In de omgeving stonden ook de Beppino kleuterschool en Sarto jongensschool. In 1960 werd de Pius X kerk opgeleverd. De kerk werd begin jaren negentig gesloopt maar het pand van de Margaritaschool staat er dus nog steeds. Alleen een klein deel van de uitbouw werd gesloopt. In het pand zat lang activiteitencentrum Burghplan. Enkele jaren geleden werd het grondig gerenoveerd en sindsdien heet het buurtcentrum Fab28. Een verwijzing naar het adres Fabritiuslaan 28.

