‘Prijs oogdruppels van 20 naar 1000 euro nadat commercieel bedrijf ze ging maken’; Ziekenhuizen in actie tegen kapen van hun medicijnen

‘Kaping’ medicijnen al langer probleem

In ziekenhuisapotheken en bij A15 worden geneesmiddelen gemaakt die commercieel niet-verkrijgbaar, maar wel noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan medicatie om het hart stil te leggen bij openhart-operaties. Die medicatie wordt in de bereidingsapotheek van het Catharina Ziekenhuis gemaakt en aan hartcentra in Nederland geleverd.

Een deel van de geneesmiddelen die in ziekenhuisapotheken wordt gemaakt, is echter commercieel interessant. Dat kan farmaceutische bedrijven doen besluiten een aanvraag voor registratie in te dienen. Als dat lukt, mag de ziekenhuisapotheek het middel niet meer leveren en moeten ziekenhuizen gaan inkopen bij de commerciële partij.

Ziekenhuizen vormen met platform soort ‘nationaal bedrijf’

Het voordeel van deze ‘zelfregistratie’ is volgens Schellekens en Van Wezel dat de ziekenhuisapotheken het recht behouden om de middelen te blijven leveren, tegen een eerlijke prijs. Van Wezel stelt: ,,We richten ons specifiek op medicijnen die we nu ook al maken. Het zijn middelen waarvoor we de technische kennis in huis hebben en waarvan de werking al bewezen is. Zo snijdt het mes aan twee kanten: het middel blijft beschikbaar in goede kwaliteit én tegen een betaalbare prijs.”