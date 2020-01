Prijsexplosie op woningmarkt Eindhoven in 2019; starters de klos in regio Zuidoost-Brabant

UpdateEINDHOVEN - Eindhoven heeft afgelopen jaar te maken gehad met een 'prijsexplosie’ op de woningmarkt. De huizenprijzen in de stad stegen in een jaar tijd met 19 procent naar een recordgemiddelde van ruim 329.000 euro. De appartementen spannen daarbij de kroon: de gemiddelde prijs steeg van 197.500 naar 263.900, een toename van ruim 33 procent. In geen enkele andere stad in Nederland stegen de prijzen zo hard.

Dat blijkt uit de cijfers van Van Santvoort Makelaars, gebaseerd op prijzen van de NVM. De prijzen in Eindhoven stegen daarmee veel harder dan het regionaal en landelijk gemiddelde. In de regio Eindhoven en omgeving was de toename afgelopen jaar 13,4 procent. In Helmond en omliggende gemeenten werden woningen 9 procent duurder, terwijl landelijk een stijging van 8 procent werd genoteerd door de NVM.

Aantal verkochte huizen daalt

Volledig scherm Pieter van Santvoort van Van Santvoort Makelaars © Van Santvoort Makelaars Uit de rapportage van het regionaal werkende makelaarskantoor blijkt dat in datzelfde jaar tijd het aantal verkopen in de regio Eindhoven afnam met 7 procent en in Helmond met 1 procent, een ontwikkeling die al eerder inzette. De prijzen zijn voor veel kopers blijkbaar te hoog, terwijl landelijk juist een stijging van het aantal transacties met 3% werd gerealiseerd.



Makelaar Pieter van Santvoort constateert verder dat de markt in de regio Eindhoven steeds krapper wordt, zo blijkt uit de cijfers. Hij herhaalt nog maar eens dat ‘veel woningen bouwen, de enige manier is om aan de enorme behoefte te voldoen. “De gemeente Eindhoven heeft onlangs bekendgemaakt dat in 2019 meer woningen dan ooit zijn bijgebouwd, zo’n 3.000 stuks. Maar dat neemt de druk absoluut niet van de ketel.”

Meer goedkope koopwoningen bouwen

Van Santvoort pleit verder voor het bouwen van meer koopwoningen voor starters. “De nadruk ligt nu te veel op de bouw van sociale- en middenhuurwoningen, met huren van op of boven 850 euro per maand. Voor dat geld – en dat is dan een bruto maandlast - kunnen starters ook een koopwoning van ongeveer 260.000 euro kopen. Maar het aanbod in die prijscategorie is in de nieuwbouw zeer beperkt. In 2019 werden in de regio Eindhoven slechts 53 en in de regio Helmond maar 23 nieuwbouwwoningen in de prijscategorie tot 260.000 euro verkocht.”

Dat ligt volgens de makelaar aan het beleid van de gemeenten. ,,Dat dwingt vaak tot de bouw van een groot aantal goedkopere huurwoningen en woningen met een middeldure huur in een project. Om een woningbouwproject financieel dan toch haalbaar te maken, moeten projectontwikkelaars vaak vooral duurdere koopwoningen in zo’n project toevoegen. De starters vissen vaak in alle opzichten achter het net.” Dat beleggers die woningen opkopen voor de (gesplitste) verhuur en expats het probleem veroorzaken, weerlegt Van Santvoort met cijfers: met een aandeel van 14 (beleggers) en 7 procent (expats) in de koopmarkt, is hun invloed ook weer niet zó groot.

Volledig scherm *oplevering woningen oude UWV* in Helmond © FotoMeulenhof

Woningnood

Met de landelijke NVM pleit Van Santvoort voor het opnemen van eisen voor de bouw van goedkope starterskoopwoningen in bouwplannen. Onder meer in de Kempen moet de eis dat er 40 tot 60 procent sociale huur gebouwd wordt omlaag, zegt de makelaar. In plaats daarvan moet de ontwikkelaar opgelegd krijgen dat er ook woningen tot 260.000 euro in het plan opgenomen worden. En niet tot 200.000 euro, zoals nu gebeurt, want dat is een niet-realistische prijs in deze tijden van dure bouwmaterialen en hoge bouwkosten, aldus Van Santvoort. De combinatie van sociale huur, goedkopere koop en duurdere koop- en huurwoningen maakt plannen dan ook haalbaar voor ontwikkelaars.

Volledig scherm Nieuwbouw in plan Berckelbos langs de tennisbanen aan de Partituurlaan in Eindhoven © FotoMeulenhof