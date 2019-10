Prijzen appartementen Eindhoven rijzen met 30 procent de pan uit

Een gemiddelde hoogbouwwoning kost nu 242.000 euro, tegen 186.000 euro in dezelfde periode vorig jaar. In zijn algemeenheid blijven de prijzen van koopwoningen in Eindhoven harder stijgen dan het landelijk gemiddelde. De gemiddelde woningprijs in de stad steeg met 16,7 procent tot 313.000 euro, tegen landelijk een stijging van 7,2 procent. Het aantal woningen dat verkocht werd, is ook in het derde kwartaal van 2019 weer gedaald, in Eindhoven met 6,7 procent. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Van Santvoort Makelaars.

Pieter van Santvoort verklaart de prijsstijgingen vooral door het gebrek aan nieuwbouw. ,,De noodzaak om snel nieuw te bouwen wordt er alleen maar groter door. Het is mooi dat we allemaal met ambitieuze visies en plannen voor de verdere toekomst bezig zijn, zoals Internationale KnoopXL bij Fellenoord en station, maar daar koop je op korte termijn niets voor. Daar kunnen we op zijn vroegst over vijf jaar beginnen met bouwen. Terwijl we nu woningen moeten bouwen. Dus moeten we het niet te complex maken en gewoon aan de randen van de stad bouwen om op korte termijn in de behoefte te voorzien.”

In andere gemeenten rondom Eindhoven worden woningen ook steeds sneller verkocht, constateert de makelaar. ,,Eerst was dat in Son, Veldhoven en Geldrop. Maar nu daar de woningen schaars zijn, wijken mensen uit naar de volgende ring, zoals in mijn woonplaats Eersel.” In die gemeenten is het aantal verkochte woningen dan ook toegenomen, net als in Helmond (plus 12 procent). ,,In meeste gemeenten in de regio zie je dat het aanbod aan vrijstaande woningen nog wat ruimer is. Bij de appartementen en tussen- en hoekwoningen is het vrijwel overal echt schraal”, aldus Pieter van Santvoort.