Prijzen woningen stijgen door, maar verschillen tussen dorpen en wijken zijn groot, ook in Eindhoven

De verwachte stijging voor Zuid-Nederland, in vergelijking met vorig jaar, komt volgens de index uit op 13,5 procent. Dat is een voortzetting van de trend over afgelopen jaar. In Eindhoven zijn de woningprijzen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020 met zo'n 10,8 procent gestegen, schrijft Calcasa in het kwartaalbericht. Ook andere gemeenten in de regio komen tussen de 10 en 12 procent uit. Kijk je naar een periode van tien jaar dan is de stijging in Eindhoven zelfs 45,3 procent.