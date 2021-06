Prikangst? De GGD-verpleegkundigen slepen iedereen erdoorheen: ‘Vooral grote, stoere kerels hebben er huiver voor’

update + video Motorrij­der (34) aangehou­den na zwaar ongeval in Eindhoven, verdacht van roekeloos rijgedrag en letsel door schuld

15:19 EINDHOVEN - De motorrijder die maandagavond botste met een fietsster op de Leenderweg in Eindhoven is aangehouden. Dat meldt de politie dinsdag. Het tweetal kwam door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing en raakte gewond.