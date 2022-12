Priklocaties GGD Brabant Zuidoost minder vaak open

WHO bezorgd over Chinese coronapiek: meer dan 1 miljoen doden verwacht

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich grote zorgen over een piek aan coronabesmettingen in China. Het VN-agentschap steunt de inspanningen van de regering om nu vooral risicogroepen te vaccineren en vraagt Peking gedetailleerde informatie te geven over de ernst van de ziektesymptomen, het aantal ziekenhuisopnames en de situatie op intensivecareafdelingen.

