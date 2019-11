Primarius geeft spel van Takács Quartet in Muziekgebouw Eindhoven vleugels

Hij is de cellist van het eerste uur, toen de vier oprichters nog studeerden aan de Franz Liszt Academie in Boedapest. Het hoogste streven van een oprecht musicus is de muziek los te spelen van de noten. Bij de meeste kamermuziekensembles ben je blij als het er per concert een paar momenten van komt, bij het Takács Quartet zijn die momenten meer regel dan uitzondering.

Dynamiek van uitersten

Neem het wondermooie, gelaagde Adagio non lenta uit het strijkkwartet nr.2 in a opus 13 van Mendelssohn, de expressiviteit van de samenklank en de grote eenheid die dit viertal daarin bereikte. Of het spannende, schurende, maar op en top vocale kwartet nr.2 van Bartók, waarin een dynamiek van uitersten klonk. Of het innige langzame deel uit het kwartet in C opus 33 van Haydn, gespeeld met een fluweelzachte zangerigheid.