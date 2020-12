Primeur in Eindhoven: 14-daags online cultuurfestival, met 70 acts

Talloze culturele instellingen in Eindhoven dragen hun steentje bij: van Effenaar en Muziekgebouw tot Fanfareorkest Wilhelmina en Vonderkoor, van Parktheater en Natlab tot Carte Blanche en United Cowboys, van Philipsmuseum tot Stichting Beiaard. Festivalhost is stadsdichter en muzikant Iris Penning.

Dagelijks zijn er vijf activiteiten te zien op het online platform, die iedereen kan bekijken via het scherm van de computer, mobiel of tablet. Voor de uitzendingen wordt het streamingplatform van de Effenaar ingezet, dat zich met de Isolation Sessions ruimschoots bewezen heeft.

Het festival wordt op vrijdag 18 december geopend met live vanuit de Effenaar soulzangeres Michelle David & the Gospel Session, drie lichtkunstwerken van GLOW die virtueel gaan branden en een breakdanceshow van The Ruggeds. Op 31 december wordt het met een alternatief aftelmoment afgesloten.

Het festival is ook een ‘testcase’ voor de toekomst, zegt Feijen. ,,Ik verwacht dat we streaming ook in een coronavrije tijd vaker zullen gaan inzetten. We gaan kijken hoe deze twee weken bevallen, studenten van Fontys helpen bij het onderzoek daarnaar.”