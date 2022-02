Prins 32 d’n Urste moet met haar twaalf Vrouwkes van de Toekomst een flinke inhaalslag maken

EINDHOVEN - Terwijl de Federatie Eindhovens Carnaval nog heel voorzichtig denkt over een prinses carnaval, heeft Café Wilhelmina op de elfde van de elfde inmiddels al haar derde prinses gekozen. Die overigens wel gewoon prins heet: Prins 32 d’n Urste. Maar of ze dit jaar al in actie komt is nog maar de vraag.

Met maar liefst twaalf hofdames - ‘Ja ja, we moeten een inhaalslag maken’ - bereidt Ilya van den Berg (28) zich voor op haar taak. De Vrouwkes van de Toekomst hebben er meer dan zin in, maar dan wel zonder allerlei maatregelen. ,,We hopen echt dat we kunnen dansen en hossen zonder 1,5 meter ertussen. Dat gaat gewoon niet. Dat is niet te doen.”

Futuristisch pak met gekke dingen

Rekening houdend met versoepelingen zijn de dames aan de slag gegaan. ,,Omdat we de Vrouwkes van de Toekomst heten, maken we een heel futuristisch pak met allemaal gekke dingen. Mijn zus Manou is modeontwerpster en ook hofdame, dus dat komt wel goed. En we hebben een lied gemaakt op de melodie van It’s Raining Men, maar met eigen teksten.”

Hoewel carnavalsvereniging Wilhelmina heel modern eerder al koos voor vrouwelijke prinsen, hebben de Vrouwkes zich wel aan een traditioneel programma te houden. Dat begon al op de elfde van de elfde, waar Ilya ook heel traditiegetrouw uit de kist sprong. ,,Dat was heel gezellig. Twee maanden eerder was ik gevraagd en natuurlijk vond ik dat geweldig. En ik was ook verrast, omdat ik nog helemaal niet zo lang traditioneel carnaval vier.”

Quote Ach, het is allemaal flauwekul natuurlijk, maar iedereen heeft er zin in. Ilya van den Berg, Prins 32 d'n Urste van Café Wilhelmina

Traditioneel programma

Het vaste programma bestaat uit het Bal van Up & Down, de Gouden Kauwgombal verkiezing op de wc, de biertank testen of die er klaar voor is en dan wordt het nieuwe carnavalslied Het regent bier gelanceerd. Dat is allemaal op vrijdag. Omdat er geen officiële optocht is, wordt er een mini-optocht op het Wilhelminaplein gelopen met oud-prinsen, gevolgd door de prinsenreceptie waar Ilya en haar hofdames worden voorgesteld. Verder vooral feesten en een mis in Café Wilhelmina, een dj-battle, carnavalsontbijt, Pekske ruilen en tenslotte worden de veren van de theemuts geknipt en is Ilya de 32ste prins-af.

De olifantentheemutsen zijn kenmerkend voor de prinsen van de ‘Willemien’. De carnavalsvereniging van Wilhelmina gaat al 32 jaar terug. De eerste prins had toen de theemuts van thuis opgezet en dat is zo gebleven. Wel worden ze elk jaar opnieuw gemaakt. Ieder mag zijn of haar eigen muts houden, dus inmiddels lopen er al heel wat carnavalsvierders getooid met een olifant.

Niets forceren dat er niet is

,,Ach, het is allemaal flauwekul natuurlijk, maar iedereen heeft er zin in. Dat merkten we al op de elfde van de elfde. Het was druk en mensen hebben behoefte aan iets leuks.” En als het onverhoopt toch allemaal anders loopt dan gepland? Dan blijft Ilya in ieder geval prins tot de eerstvolgende carnaval, want blijven zitten en op afstand blijven, dat gaat niet gebeuren. ,,We gaan niet iets forceren dat er niet is. Dan maken we een clip en misschien verschuiven we alles dan wel. Tot wanneer het kan, wat later in het jaar misschien.”

Op carnavalswoensdag hapt Ilya weer gewoon als Ilya een haring en staat ze de volgende dag in haar kledingzaak Vintage Vêtements aan de Leidingstraat op Strijp-S.