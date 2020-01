‘Prins Clausplein Eindhoven met groen en waterberging is straks mini-airco voor binnenstad’

De stenen vlakte tussen de Witte Dame en woontoren De Regent krijgt straks vijftien nieuwe bomen en veel ander groen. Maar daaronder ligt dadelijk een waterberging van 2000 vierkante meter aan gerecyclede plastic kratjes zonder schadelijke stoffen. Die vangen het regenwater van het plein én het dak van de Witte Dame op.

Via steenwollen kokertjes en de speciale mix van grondstoffen die gebruikt wordt in plaats van zand, kan dat water door de planten en bomen opgezogen en hergebruikt worden. Mocht het te hard regenen dan stroomt het overtollige water naar het regenwaterriool, vertelt Stan Dankers van Donker Groep, de aannemer van het plan. Dat kost in totaal 835.000 euro, waarvan zo’n vijf ton door het rijk en de EU bijgelegd worden.

De aanleg van de waterberging onder het Prins Clausplein in Eindhoven. Die vangt het regenwater op. Dat kan door de nieuwe beplanting die in april klaar moet zijn, hergebruikt worden.

Bomen op heuveltjes

Op de kratjes komt een speciale mix van grondstoffen (substraat). Daarin komen de bomen en planten te staan, op een heuvelachtige inrichting. Dat is nodig om de wortels voldoende ruimte te geven; die kunnen door de waterberging op het dak van de parkeergarage van De Regent immers nergens naar toe. Dankers kent de slechte ervaringen in de gemeente Eindhoven met bomen op pleintjes, zoals het Catharinaplein waar de beplanting aanvankelijk niet aan wilde slaan. ,,We zijn ervan overtuigd dat dit wel gaat werken. De leverancier van de kratjes heeft ook heel veel ervaring.”

De inrichting van het Prins Clausplein in Eindhoven gaat er zo ongeveer uit zien.

Ook wethouder Thijs (GroenLinks) is overtuigd dat het goed komt met het plein op de hoek Willemstraat-Emmasingel. ,,We moeten voorkomen dat hetzelfde gaat gebeuren als bij het Catharinaplein. Daarom heeft het hier ook wel wat langer geduurd voordat het plan klaar was. Natuurlijk, toen ik raadslid was, waren wij ook sceptisch omdat het niet opschoot. Hoe mooi is het dan dat ik hier nu het laatste kratje mag leggen. Maar goed werk heeft tijd nodig. Het is ook echt niet zo dat we even naar Intratuin rijden om een boom te halen. Alles wordt goed onderzocht en bekeken", aldus Thijs.

Rik Thijs,

Dat geldt ook voor de aannemer. ,,We hebben wel drie keer doorgerekend of het allemaal kan op het dak van de parkeergarage", aldus Dankers. Moeilijkste van de klus was om het zand netjes van het beton te schrapen, om beschadigingen te voorkomen.

Quote Bij mijn aantreden heb ik een groene revolutie beloofd, dan moeten we de kansen die er zijn, zoals bij het Prins Clausplein, ook pakken. Rik Thijs, Wethouder gemeente Eindhoven

Thijs is blij met de aanleg van het nieuwe plein. ,,Dit is een voorbeeld van hoe je in de stenen binnenstad toch een vergroeningsslag kunt maken. Bij mijn aantreden heb ik een groene revolutie beloofd, dan moeten we de kansen die er zijn, zoals bij het Prins Clausplein, ook pakken. Want we moeten het in de binnenstad eerder hebben van een optelsom van kleine plekken dan van een groot park. Al komt aan de andere kant van de Witte Dame ook het Victoriapark.”

Wethouder Rik Thijs (links) legde op het Prins Clausplein in Eindhoven het laatste plastic kratje van de waterberging, samen met enkele buurtbewoners.

Wilhelminaplein

Andere ‘kansen’ die hij ziet zijn de op handen zijnde herinrichting van het Wilhelminaplein, waar bewoners en ondernemers een plan hebben gemaakt, en allerlei hoekjes en pleintjes in het rode steentjesgebied. Op termijn volgt misschien ook nog wel eens een herinrichting van het 18 septemberplein, hoopt de wethouder.

Op het plein komt dus bovendien de waterberging onder het groen. Die zorgt voor het vasthouden van water dat hergebruikt wordt. Dat maakt het verblijf op het plein straks zeker ook koeler en dus aangenamer in de zomer, als het heet is. ,,Dit soort pleintjes zijn straks allemaal mini-airco's voor de binnenstad", zo verwoordt Thijs het. En het groen zorgt voor meer biodiversiteit - meer soorten bloemen en dieren in de stad. ,,Zo wordt de binnenstad de verbinding tussen de drie groene wiggen van Eindhoven", aldus de wethouder.

Naaldbomen blijven groen