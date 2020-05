Prins opent online productie van Aura Aware bij AME in Eindhoven

Constantijn zei respect te hebben voor de snelheid waarmee dit product werd ontworpen en het nu klaar is gemaakt voor grootschalige productie. „Jullie initiatief springt eruit omdat het specifiek op de 1,5 metersamenleving gericht is en inspeelt op een behoefte die er door de coronacrisis nog maar zo kort is. Het is een voorbeeld van een startup die met creativiteit en samenwerking met investeerders en een producent een mooi product weet te maken en zo groei te verwezenlijken.”



Volgens directeur Janneke van den Heuvel van het Amsterdamse ontwerpbureau Trylikes komen er van over de hele wereld bestellingen binnen. „Vooral van bedrijven en instellingen die onze displays willen gebruiken als ze uit de lockdown komen. Ik ben blij dat we met AME, waarmee we ook in andere projecten samenwerken, dit hebben kunnen realiseren.”