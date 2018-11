Probeerde Benaouf A. getuigen om te kopen? Eindhovense topcrimineel moet opnieuw getuigen

Oppositie Nuenen: burgemees­ter versterkt verdeeld­heid

15:18 DEN BOSCH/NUENEN - In een brief aan Provinciale Staten plaatsen de drie grootste oppositiepartijen in Nuenen grote vraagtekens bij de rol van burgemeester Maarten Houben in het fusieproces van de gemeente. De VVD, D66 en PvdA in Nuenen vinden dat de burgemeester ondanks eerdere waarschuwingen de kant blijft kiezen van de tegenstanders van de gedwongen fusie met Eindhoven. ,,Zijn opstelling versterkt de verdeeldheid in de raad’’, schrijven ze.